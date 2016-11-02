ABD'de 'pusu kurularak yapılan saldırılarda' iki polis öldürüldü

ABD'nin Iowa Eyaleti'nde, 'pusu kurularak yapılan saldırılarda' iki polis memuru hayatını kaybetti.

Saldırıların ilk kurbanı, sabah saatlerinde eyaletin başkenti Des Moines'in Urbandale bölgesinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Yaklaşık 20 dakika sonra da birkaç blok ötede ikinci bir kurbanın olduğu fark edildi.

Des Moines Emniyet Müdürlüğü, polis memurlarının devriye araçlarının içinde saldırıya uğradıklarını açıkladı. Saldırıların nedeni henüz bilinmiyor.

Emniyet, Des Moines ve Urbandale bölgelerinde görev yapan polis memurlarına yönelik 'açık ve yakın bir tehlike' bulunduğunu söyledi.

Çavuş Paul Parizek gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dışarıda, polis memurlarına ateş eden birisi var. Bu kişiyi, başkalarına zarar vermeden bulmayı umuyoruz" dedi.

Parizek, Urbandale bölgesinde bazı güvenlik önlemlerinin alındığını da sözlerine ekledi. Bölgedeki okullar bugün tatil edildi.