ABD'de pozitif hamilelik testi satışı!

İnternet üzerinden alışveriş sitesi Craigslist’te satışa çıkarılan pozitif hamilelik testlerinin fiyatı 15 ila 50 dolar arasında değişiyor. Pozitif testi 20 dolara satışa çıkaran Oklahoma’nın Claremore kentinden bir kadın, “Tatillerde erkeğine tutunmakta yardıma ihtiyacı olanlar için pozitif hamilelik testi satıyorum. Her biri 20 dolar testler için bana mesaj atabilirsiniz” sözleriyle sıra dışı ürünü anlattı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Kansas, California, New York ve Teksas’tan kişilerin de testleri satışa çıkardığı görülürken, ürünü “mükemmel bir şaka yapmak için” ifadeleriyle tanıtanlar da bulunuyor.

Öte yandan, Kansaslı polis yetkilisi Gary Mason, KCTV’ye verdiği söyleşide gerçeği yansıtmayan testlerin “şantaja kadar varabileceğini” vurguladı. Yetkililer, sahte testle kandırılanların dava açabileceğini de sözlerine ekledi.