T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ABD'de pozitif hamilelik testi satışı!

Kansas, California, New York ve Teksas’tan kişilerin de testleri satışa çıkardığı görülürken, ürünü 'mükemmel bir şaka yapmak için' ifadeleriyle tanıtanlar da bulunuyor

24 Aralık 2014 17:31

İnternet üzerinden alışveriş sitesi Craigslist’te satışa çıkarılan pozitif hamilelik testlerinin fiyatı 15 ila 50 dolar arasında değişiyor. Pozitif testi 20 dolara satışa çıkaran Oklahoma’nın Claremore kentinden bir kadın, “Tatillerde erkeğine tutunmakta yardıma ihtiyacı olanlar için pozitif hamilelik testi satıyorum. Her biri 20 dolar testler için bana mesaj atabilirsiniz” sözleriyle sıra dışı ürünü anlattı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Kansas, California, New York ve Teksas’tan kişilerin de testleri satışa çıkardığı görülürken, ürünü “mükemmel bir şaka yapmak için” ifadeleriyle tanıtanlar da bulunuyor. 

Öte yandan, Kansaslı polis yetkilisi Gary Mason, KCTV’ye verdiği söyleşide gerçeği yansıtmayan testlerin “şantaja kadar varabileceğini” vurguladı. Yetkililer, sahte testle kandırılanların dava açabileceğini de sözlerine ekledi.

ETİKETLER

hamilelik testiabddoğum kontrolşakaşantajsatışOklahomakadınbebek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24