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Dünya
Deutsche Welle

ABD’de polise silahlı saldırı

ABD'nin Louisiana Eyaleti'nde bulunan Baton Rouge'da en az üç polis memuru vurularak öldürüldü. Olayda en az üç polis memurunun da yaralandığı bildirildi.

17 Temmuz 2016 23:33


ABD'nin Louisiana Eyaleti'nde bulunan Baton Rouge'da düzenlenen bir silahlı saldırıda üç polis memuru hayatını kaybetti, en az üç polis memuru da yaralandı.

Baton Rouge Valisi Kip Holden NBC News televizyonuna yaptığı açıklamada silah sesleri duyulduğuna dair bir çağrı üzerine olay yerine intikal eden polis memurlarının pusuya düşürüldüğünü kaydetti.

Olayın yerel saatle sabah 9:00 sularında yaşandığı belirtildi. Yaralı polis memurlarının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Baton Rouge Emniyet Müdürlüğü sözcüsü L'Jean Mckneely olayla ilgili olarak bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Mckneely olay mahallinde patlayıcı madde olup olmadığının tespit edilmesi için robot yardımıyla bölgeyi kontrol ettiklerini kaydetti.

Temmuz ayı başlarında Louisiana'nın Baton Rouge kentinde 37 yaşındaki bir siyah, polis tarafından öldürülmüş, Dallas'ta düzenlenen polis şiddetini protesto gösterisi sırasında ise beş polis memuru bir keskin nişancı tarafından katledilmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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