ABD'de polise ateş açıldı, polis merkezinde patlayıcı bulundu

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas polis merkezine zırhlı bir kamyonetin içinden ateş açıldı. Yetkililer, binanın dışında da dört paket bulduklarını ve bunlardan ikisinin içinde patlayıcı madde olduğunu duyurdu. Olayın ardından çevre binadakiler tahliye edildi.

Dallas Polis Şefi David Brown, muhabirlere yaptığı açıklamada, bombalardan birinin robotla imha edildiğini, diğerinin ise imha işlemi esnasında patladığını söyledi. Brown, saldırıya dört şüphelinin dahil olduğunu ve polislerden yaralanan olmadığını belirtti. Olayın ardından polisle şüpheliler arasında çatışmanın ardından kovalamaca yaşanırken, aracın Jack in the Box adlı restoranın otoparkında durduğu ve burada da çatışma yaşandığı ifade edildi.

Camları kurşungeçirmez olan zırhlı aracı kuşatan polisle saldırganlar arasında uzun süre boyunca pazarlık yapıldı.

Brown, polislerin kamyonetin içindekilerden biriyle bağlantı kurduğunu ve bu kişinin adının James Boulware olduğu bilgisini verdi. Polis Şefi, 50 yaşındaki Boulware’in "terör suçlamasıyla çocuğuna polis tarafından el konması" gerekçesiyle polis merkezine saldırdığını söylediğini, ancak bu olayın henüz doğrulanamadığını söyledi.

Polis Şefi, keskin nişancıların aracın içindeki şüpheliyi hedef almayı başardığını ve aracın yanına şüphelinin ölüp ölmediğini anlamak amacıyla kameralı robot gönderdiklerini ifade etti. Boulware’in pazarlıklar esnasında aracının “patlayıcılarla dolu” olduğunu söylediğini belirten Polis Şefi, robotlarla aracın kontrol edileceğini sözlerine ekledi.

Dallas Morning News’a göre, James Boulware 2013’te silah, mermi ve zırh alıp ailesine, okullara ve kiliselere saldırı düzenlemekle tehdit ettiğinde tutuklanmıştı.