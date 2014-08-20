ABD'de polis yine öldürdü

ABD'nin Missouri eyaletindeki 21 bin nüfuslu Ferguson kentinde 9 Ağustos'ta polis 18 yaşındaki Michael Brown'ı vurarak öldürmüş, olay sonrasında yer yer yağma ve şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterileri başlamıştı.

Beyaz bir polis tarafından öldürülen siyahî gencin silahsız olması, tepkileri artırmıştı.

Bu olayın yankıları dinmemişken Ferguson yakınlarındaki Saint Louis kentinde polisin kendilerine bıçakla yaklaşan bir şüpheliyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

Polisin açıklamasında, bıçaklı şüphelinin "Vurun beni" diyerek polislere yaklaştığı belirtildi.

Görevli polislerin şüpheliyi önce sözlü olarak elindeki bıçağı bırakması için uyardığı, uyarının dikkate alınmaması üzerine vurduğu belirtildi.

