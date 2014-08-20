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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de polis yine öldürdü

Günlerdir olaylı gösterilerin dinmediği ABD'de polis bir şüpheliyi daha vurarak öldürdü.

20 Ağustos 2014 12:54

ABD'nin Missouri eyaletindeki 21 bin nüfuslu Ferguson kentinde 9 Ağustos'ta polis 18 yaşındaki Michael Brown'ı vurarak öldürmüş, olay sonrasında yer yer yağma ve şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterileri başlamıştı.

Beyaz bir polis tarafından öldürülen siyahî gencin silahsız olması, tepkileri artırmıştı.

Bu olayın yankıları dinmemişken Ferguson yakınlarındaki Saint Louis kentinde polisin kendilerine bıçakla yaklaşan bir şüpheliyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

Polisin açıklamasında, bıçaklı şüphelinin "Vurun beni" diyerek polislere yaklaştığı belirtildi.

Görevli polislerin şüpheliyi önce sözlü olarak elindeki bıçağı bırakması için uyardığı, uyarının dikkate alınmaması üzerine vurduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GünlerdirABDMissouriFergusonAğustosMichael BrownSaint LouisDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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