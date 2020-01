ABD'de polis tarafından vurulan Michael Brown'ın heykeli yapıldı

ABD'nin Ferguson kasabasında polis tarafından vurularak öldürülen siyah genç Michael Brown'ın heykeli bir sanat galerisinde sergilenmeye başlandı. Silahsız olduğu halde öldürülen Brown'ın vurulduğu yeri yeniden betimleyen sergiye 'Gerçekle yüzleşmek: Uyan' başlığı atıldı.

Brown'ın Ağustos'ta öldürülmesinin ardından polise karşı Ferguson kasabasında başlayan protestolar tüm ülkeye yayılmıştı. Polisin aklanması ise bir süre durulan olayları yeninden alevlendirmiş, New York'tan Los Angeles'a birçok kentte gösteri yapılmıştı.

Ardından 12 Nisan'da Freddie Gray'in gözaltında öldüğü Balitmore'da da sokak gösterileri düzenlenmişti.

The sight of Michael Brown's lifeless corpse has now become a controversial art exhibit in Chicago. http://t.co/rQCVSP5VTr