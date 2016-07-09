ABD'de 10'dan fazla eyalette polis şiddetine karşı protesto



Dallas olaylarından sonra yine binlerce kişi polisin 48 saat içinde 2 Afro-Amerikalıyı öldürmesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Göstericiler, New York, Atlanta ve Philadelphia'da yolları kapatırken, San Francisco ve Phoenix'te düzenlenen etkinliklere de halk yoğun ilgi gösterdi. Yerel medya Phoenix'teki göstericilere polisin biber gazıyla müdahale ettiğini bildirdi.

Dallas'ta polis şiddetine karşı düzenlenen ‘'Siyah hayatlar önemlidir'' protestosu sırasında bir keskin nişancı beş polisi öldürmüş, yedi polis ve iki sivili de yaralamıştı.

‘'Beyaz polisleri hedef aldım''

Saldırganın Afganistan'da görev yapmış 25 yaşındaki yedek asker Micah Johnson olduğu açıklandı. Saldırı sonrası saklandığı kapalı otoparkta polisle çatışmaya giren Johnson, üzerine patlayıcı madde bağlanmış bir robotla öldürülmüştü. Saldırganın evinde yapılan aramada bomba imalatında kullanılan malzemeler ve silahlar bulunduğu açıklanmıştı.

Sabıkası bulunmayan Johnson'un öldürülmeden önce polislere ‘'48 saat içinde art arda polis tarafından öldürülen iki Afro- Amerikalının intikamını almak istediğini, bu yüzden de beyaz polisleri hedef aldığını'' söylediği öne sürülmüştü. Saldırganın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı açıklanmıştı.

Obama zirveden erken ayrılıyor

Öte yandan Varşova'da düzenlenen NATO zirvesine katılan ABD Başkanı Barack Obama'nın da Dallas'taki olaylar nedeniyle ziyaretini yarıda keserek ülkesine döneceği açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada pazar günü ABD'ye dönecek olan Obama'nın gelecek hafta da Dallas'a gideceği belirtildi.

ABD Başkanı Varşova'da olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, ‘'planlı ve alçakça'' olarak nitelendirdiği bu saldırıdan ‘'dehşete düştüklerini'' söylemiş ve suçluların cezalandırılacağının, adaletin yerini bulacağının altını çizmişti.