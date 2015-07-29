'ABD'de plaja terör saldırısı önlendi'



ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Federal Polis (FBI) Harlem Suarez isimli şüpheliyi nisan ayından itibaren takibe aldı. Almlak Benitez adını da kullanan 23 yaşındaki zanlının Facebook hesabında IŞİD propagandası yapması dikkat çekti. İki piyade tüfeği temin ettiği ve el bombaları edinme girişiminde bulunduğu belirlendi.

Zanlının içine çivi konularak etkisi artırılmış bombayı bir sırt çantasına yerleştirdikten sonra Florida'nın Key West plajına yerleştirmeyi, uzaktan kumandayla fünyeyi ateşlemeyi planladığı belirtildi.

IŞİD taraftarına 15 yıl hapis

Öte yandan bir başka IŞİD zanlısı Georgia eyaletinde 15 yıl hapse mahkûm edildi. İddiaya göre IŞİD taraftarı yaklaşık bir yıldır örgüte katılmayı planlıyordu. IŞİD şüphelisi geçen ekim ayında Atlanta Havaalanı'nda Türkiye'ye gitmek isterken yakalanmıştı.

Massachusetts eyaletinde bombalı saldırı planladığı ve IŞİD taraftarı olduğu ileri sürülen 23 yaşındaki bir kişi bu ay içinde düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı. Zanlının evinde yapılan aramada bir piyade tüfeği, iki tabanca ve molotof kokteylleri ele geçirilmişti. Boston'da olduğu gibi bir düdüklü tencereyle saldırı düzenlemeyi planladığı ihtimali üzerinde durulduğu açıklanmıştı.

Boston maratonu saldırısı

Cevher ve Tamerlan Çarnayev kardeşlerin 15 Nisan 2013 tarihinde Boston maratonuna düzenlediği saldırıda üç kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan 17'si kol ve bacaklarını kaybetmişti. Saldırı, 11 Eylül 2001 sonrası ABD'de düzenlenen en şiddetli terör eylemiydi.