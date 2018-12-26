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Ekonomi

ABD'de perakende satışlarda artışlar 6 yılın en yükseğinde

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Mastercard'ın verilerine göre ABD'de perakende satışlar 1 Kasım - 24 Aralık döneminde son altı yılın en yüksek artışını gösterdi

26 Aralık 2018 12:39

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Mastercard\'ın verilerine göre ABD\'de perakende satışlar 1 Kasım - 24
Aralık döneminde son altı yılın en yüksek artışını gösterdi.
The Wall Street Journal\'ın haberine göre, 2018\'in tatil sezonunda otomobil hariç perakende satışlar yüzde 5.1 yükseldi.
ABD\'li tüketiciler 1 Kasım-24 Aralık döneminde 850 milyar doların  üzerinde harcadılar. E-ticaret satışları ise bu ticaret sezonunda geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 18 arttı. E-ticaretin toplam perakende satışlar  içinde payı yüzde 13\'e ulaştı.

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