ABD'de perakende satışlar, son 8 ayda 7. kez düştü

Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Şubat ayında perakende satışlar yüzde 0,1 azaldı. Ekonomistler, perakende satışların yüzde 0,5 gerilemesini bekliyorlardı.



Bakanlık, Ocak ayındaki verileri de revize ederek, perakende satışların yüzde 1,8 arttığını bildirdi.



Bakanlığın açıkladığı bir başka veriye göre ise, geçen hafta işsizlik maaşına başvurular, beklentilerin üzerinde arttı. Buna göre, bir önceki hafta 639 bin olan işsizlik maaşı başvurusu geçen hafta 654 bine yükseldi.



Bu arada, bir haftadan daha uzun süre işsiz kalarak maaş alanların sayısı da 193 bin artarak 1967 yılından bu yanaki en yüksek seviye olan 5,3 milyona ulaştı.

