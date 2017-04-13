ABD'de parkta IŞİD bayrağı açan 2 kişi tutuklandı

ABD'de Michigan gölü yakınındaki bir parkta IŞİD bayrağı açarak, eşcinsellerin şehrin en yüksek binasından aşağı atılması çağrısı yapan 2 kişi tutuklandı.

Joseph D. Jones ve Edward Schimenti isimli kişilerin IŞİD'e malzeme desteği sağlamaya çalıştıkları, çeşitli telefonlar sağladığı ve telefonların patlayıcıları havaya uçurmak için kullanılacağı iddia edildi.

Schimenti'nin geçtiğimiz ay bir iş arkadaşına eşcinsel olduğunu için öfkeyle; "IŞİD yönetiminde olsaydık seni Willis Kulesi'nden atardık" dediği, bunun üzerine şikayet edildiği belirtiliyor.

Sosyal medya hesabında IŞİD bayrağı ile fotoğrafları olan Schimenti'nin "savaşmak için yurtdışına çıkamıyorsan, yanındaki putperestleri katlet" mesajı paylaştığı görülüyor.