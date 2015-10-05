ABD'de öldürülen Türk sporcu Dilara, son yolculuğuna uğurlandı

Erkek arkadaşı tarafından öldürülen ve cesedi annesi tarafından evinin banyosunda bulunan milli buz hokeyi sporcusu Dilara Elysse Özen, ABD'nin Philadelphia kentinde toprağa verildi.

Pennsylvania'nın Lewittown kentinde düzenlenen cenaze törenine, annesi Rhoda Özen, babası Cengiz Özen, arkadaşları akrabaları cenaze töreni için Türkiye'den gelen yakınları katıldı.



Törende, gözyaşlarını tutamayan ve güçlükle ayakta durduğu gözlenen baba Cengiz Özen, “Dünya güzeli yavrumuzu kaybettik. Kendisi hem çok iyi bir sporcuydu, hem de çok güzel bir insandı. En son İzmir Buz Hokeyi takımında oynamıştı, Türkiye'yi çok severdi her fırsatta Türkiye'ye gitmek isterdi" diye konuştu.



Cengiz Özen, kızı Dilara'nın nüfus cüzdanını, dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından verildiğini de belirtti.



Lewittown kentindeki törenin ardından, konvoy eşliğinde New Jersey'e bağlı Camden kentinde Harleigh Mezarlığı'na getirilen Dilara'nın tabutu, burada sevenleri tarafından çiçeklerle bezendi. Yapılan duaların ardından, yaşamının baharında cinayete kurban giden Dilara Özen'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cesedi küvette bulunmuştu

28 Eylül'de, 29 yasındaki erkek arkadaşı Andrew Messner tarafından öldürülen Dilara'nın cesedi, annesi tarafından evinin banyosunda küvetin içinde bulunmuştu. Bu yılın başlarında, Dilara Özen'e fiziksel saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan ve olaydan sonra ifade vermek için mahkemeye gitmediği için hakkında tutuklama kararı bulunan Andrew Messner, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne