ABD’de olağanüstü hâl ilan edildi

Meksika'da domuz gribi virüsüne bağlı ölümlerin ardından ABD'de de domuz gribi vakaları bulunduğunun doğrulanmasının ardından sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildi.



İç Güvenlik Bakanlığı, sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiğini ve virüsün görüldüğü ülkelerden gelen kişilerin Amerikan sınırlarında taramadan geçirileceğini duyurdu.



ABD Başkanı Barack Obama'nın da durumu yakından takip ettiği belirtildi.



Obama'nın İç Güvenlik Danışmanı John Brennan, düzenlediği basın toplantısında, Obama'nın "etkin, enerjik ve koordineli bir yanıt" emri verdiğini açıkladı.



