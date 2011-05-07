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Dünya

ABD'DE OKULLARA İÇİNDE BEYAZ TOZ BULUNAN MEKTUP WASHINGTON (A.A)

07 Mayıs 2011 00:32

-ABD'DE OKULLARA İÇİNDE BEYAZ TOZ BULUNAN MEKTUP WASHINGTON (A.A) - 06.05.2011 - ABD'nin başkenti Washington'daki 34 okula dün ve bugün içinde beyaz toz bulunan 39 mektup gönderildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, mektupların FBI'yı harekete geçirdiği ve ajanların 28 okulda araştırma yaptığı belirtildi. Açıklamada, bazı okulların tahliye edildiği de belirtilirken, bugün de okullarda araştırmaların yapıldığı ve mektupların içlerinde tehlikeli madde bulunmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

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