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Dünya

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 7 ölü

Amerika'nın Oakland eyaletindeki bir üniversitede silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

03 Nisan 2012 11:44

ABD'den yine bir okulda silahlı saldırı haberi geldi. Ez az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Sık sık okullarda meydana gelen silahlı saldırılarla sarsılan ABD'de, bu kez Oakland'daki Oikos Üniversitesi'nde bir saldırı yaşandı.

Polis kaynakları saldırıda 7 kişinin öldüğünü 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Zanlının Kore asıllı Amerikalı olduğu ve polis tarafından yakaladığı kaydedildi.

Hristiyan eğitimi verilen ve 'kendi halinde bir okul' olarak tanımlanan üniversiteye saldırıda bulunan kişinin, Kore asıllı bir Amerikalı olduğu kaydedildi. Saldırının nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 7 ölü

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