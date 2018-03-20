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Dünya

ABD'de okula silahlı saldırı

Maryland eyaletindeki St. Mary okulunun polis tarafından abluka altına alındığı bildirildi

20 Mart 2018 19:34

ABD basını, Maryland eyaletindeki St. Mary okulunda silahlı saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Okulun polis tarafından abluka altına alınırken, ölü ve yaralı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı.

ABD'nin Maryland kentinde bulunan Great Mills Lisesi'nde bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Okula giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada "Okula giriş çıkışlar kapatıldı ve durum kontrol altında. Şerif bürosu olay mahalinde" dendi. Açıklamada lisedeki öğrencilerin ailelerinin okul bölgesine gitmemesi, yakınlardaki bir başka liseye gitmeleri istendi.

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