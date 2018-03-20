ABD'de okula silahlı saldırı

ABD basını, Maryland eyaletindeki St. Mary okulunda silahlı saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Okulun polis tarafından abluka altına alınırken, ölü ve yaralı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı.

ABD'nin Maryland kentinde bulunan Great Mills Lisesi'nde bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Okula giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada "Okula giriş çıkışlar kapatıldı ve durum kontrol altında. Şerif bürosu olay mahalinde" dendi. Açıklamada lisedeki öğrencilerin ailelerinin okul bölgesine gitmemesi, yakınlardaki bir başka liseye gitmeleri istendi.