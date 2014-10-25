ABD'de okul saldırısı: 2 ölü



Seattle yakınlarındaki Marysville-Pelchuck Lisesi'nde 14 yaşında bir erkek öğrenci öğle saatlerinde okul kantinine giderek arkadaşlarının üzerine ateş açtı. CNN Televizyonu'nun haberine göre öğrenci silahını sekiz kez ateşledi. Saldırıda bir kız öğrenci öldü, dört öğrenci ise ağır yaralandı. Saldırganın ardından intihar ettiği belirtildi.

Görgü tanıkları 14 yaşındaki öğrencinin okulda sevilen bir öğrenci ve aynı zamanda iyi de bir sporcu olduğunu ifade ediyor. Okuldaki öğrencilerden birisi Seattle Times gazetesine verdiği demeçte, 14 yaşındaki saldırganın duygularına karşılık vermeyen bir kız öğrenciye kızdığı için böyle bir saldırı düzenlediğini ileri sürdü. Saldırganın sosyal paylaşım sitesi twitterde, Ağustos ayı ortalarında, 'Bundan sonra olacaklar, hoşuna gitmeyecek' mesajını paylaştığı belirtiliyor.

ABD'de okullarda silahla düzenlenen saldırılar yıllardır tartışmalara neden oluyor. 2012 Aralık ayında Newtown'da bir ilkokulda 20 öğrenci ve 6 yetişkinin öldürüldüğü silahlı saldırıdan sonra ABD Başkanı Barack Obama Silah Edinme Yasası'nı sertleştirmeye çabaladı. Ancak Obama'nın planları Kongre'de kabul görmedi.