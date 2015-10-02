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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de okul baskını

ABD'nin Oregano eyaletinde bir okula düzenlenen baskında 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Barack Obama, bir kez daha silah yasalarının sertleştirilmesini istedi.

02 Ekim 2015 11:49


ABD'nin Oregano eyaletine bağlı Roseburg kentinde Umpqua Community College adlı okula düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatıı kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. 26 yaşındaki silahlı erkek saldırganın yerel saatle sabah saat 10:30'da okula girip etrafa ateş açtığı öne sürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, herkese yere yatmasını emreden saldırgan ayağa kalkmasını söylediği kişilere dinlerini sordu ve ardından ateş etti. Polisle saldırgan arasında yaşanan çatışma sırasında polisin saldırganı vurarak öldürdüğü bildirildi.

Umpqua Community College (UCC) adlı yüksekokulda 3 bin öğrencinin tam zamanlı, 16 bin öğrencinin ise yarı zamanlı eğitim gördüğü belirtildi. Olayın meydana geldiği 22 bin nüfuslu küçük şehir Portland kentinin 300 km. güneyinde bulunuyor. Saldırganın okulda eğitim gören öğrencilerden biri olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Obama üzgün ve şaşkın

Olayın ardından açıklama yapan ABD Başkanı Barack Obama, silah yasalarının sertleştirilmesini istedi. "Biz dünya üzerinde birkaç ayda bir bu tür kitlesel silahlı saldırıları yaşayan tek kalkınmış ülkeyiz" dedi. Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Obama, hem emdyada bu konudaki haberlerin hem de ölümcül saldırılara ilişkin tartışmaların artık bir rutin haline geldiğini söyledi. Obama bu konudaki kayıtsızlığın yayıldığına dikkat çekerek, bunun hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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