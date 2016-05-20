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Yaşam

ABD'de öğretmen öğrencisiyle mezarda seks yaparken yakalandı

Easton Alan Lisesi’nde öğretmen olarak çalışan Aldinger gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılmayı bekliyor

20 Mayıs 2016 03:57

ABD’nin Pensilvanya Eyaleti’nde öğretmen olarak çalışan 49 yaşındaki Kelly Aldinger, 17 yaşındaki öğrencisiyle mezarlıkta seks yaparken yakalandı. Polis memurları olayı rutin kontrol sırasında mezarlığın içerisindeki bir arabada yakaladı.

Easton Alan Lisesi’nde öğretmen olarak çalışan Aldinger gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılmayı bekliyor.

Görgü tanıkları Aldinger’in öğrencisiyle ilişkisinin bir buçuk yıl önce başladığını söylüyor. İkilinin 2015 sonbaharından bu yana birkaç kez seks yaptığı iddia ediliyor. Öğretmenlikten atılan Aldinger cinsel saldırı ile suçlanıyor.

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ABDPensilvanyaKelly AldingerMezarlıkÖğrenci

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