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Sağlık

ABD'de obezite oranları düşüyor

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin raporu, çocuk yaşta obezitede düşüş kaydedildiğini gösterdi

07 Ağustos 2013 04:08

 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin raporu, 18 eyalette düşük gelirli ailelerin okul öncesi yaştaki çocuklarının obezite oranlarında az da olsa düşüş gözlendiğini ortaya koydu.  
Raporun, 40 eyalette yaklaşık 12 milyon düşük gelirli aile çocuğunun boy ve kilolarına dayandığı belirtildi. 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin yöneticisi Thomas Frieden, "Şu anda ilk kez ülke çapında, çocuk yaşta obezitede kayda değer azalma görüyoruz" dedi. 
Öte yandan ABD'de hala okul öncesi yaştaki her 8 çocuktan biri obez. Obezite, siyahi ve hispanik çocuklarda daha yaygın. 
Okul öncesi yaşta aşırı kilolu ve obez çocukların, kilolu yetişkinler olma olasılığı diğer çocuklardan 5 kat fazla. Bu durum, yüksek kolestrol, yüksek kan şekeri, astım ve hatta akıl sağlığı sorunları risklerini de beraberinde getiriyor. 

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