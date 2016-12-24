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Çevre

ABD’de Noel süsleri için harcanan elektrik, bazı ülkelerin yıllık tüketiminden daha fazla

Yapılan araştırmaya göre, bir aylık Noel süsleri için yaklaşık 14 milyon buzdolabını çalıştırabilecek miktarda elektrik harcanıyor

24 Aralık 2016 20:30

Bin bir renkli ışıklar, robot Noel Babalar, burunları parlayan ren geyikleri… Bunlar Noel zamanında ABD’lilerin bahçelerinde veya evlerinde görebileceğiniz süslerden birkaçı. Neredeyse daha süslü bir ev için birbiri ile yarışan evler öyle bir seviyeye ulaşmış ki, bu süslerin elektrik tüketimi bazı ülkelerin yıllık elektrik tüketiminden daha fazla.

Görkem Gömeç'in Yeşilist'te yer alan haberine göre, yapılan araştırmalar Noel zamanında bu dekorların yaklaşık 6,63 milyar kilowatt saat elektrik harcadığını gösteriyor. Geçmiş yıllar üzerinden bakıldığında bu rakam LED lambalar ve daha az gösterişli süsler ile azalmış olsa da, bu rakam ABD’nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 0,2’sine denk gelmekte.

Bu rakamı özellikle gelişmekte olan El Salvador (5,35 milyar kilowatt saat), Ethiopya (5,3 milyar kwh) ve Tanzanya (4,81 milyar) gibi ülkelerin yıllık elektrik tüketimi ile karşılaştırınca boyutu anlaşılıyor. En fazla bir ay süren Noel süsleri, 3,06 milyar kwh elektrik tüketen Kamboçya ve 3,28 milyar kwh tüketen Nepal’in ise neredeyse iki katı. Liste ise bu şekilde uzayıp gitmekte.

Araştırmayı yapan Küreşel Gelişim Merkezi ele alınan rakamların bir kaç yıl öncesine ait olduğunu belirtse de, enerji verimliliğinin artmasına rağmen ABD’lilerin evlerinin ortalama genişliğinin büyüdüğünü ve birey başına düşen gelirin de arttığını belirtiyor, Küresel Gelişim Merkezine göre bu da insanları daha fazla ev dekorasyonu almaya itiyor.

Rakamlar biraz eski olsa da, duruma farklı bir açıdan bakıldığında bir aylık Noel süslerinin yaklaşık 14 milyon buzdolabını çalıştırabileceği gerçeği hâlâ elimizde olan bir veri. Her ne kadar Noel “paylaşma zamanı” olarak tanımlansa da, bahsettiğimiz bir kaç ülkede buzdolaplarının bir lüks olduğunu düşününce bu tanıma yeni bir ışıkta bakmak gerekiyor.

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