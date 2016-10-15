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Dünya
Deutsche Welle

ABD’de Müslümanlara yönelik saldırı engellendi

ABD’nin Kansas Eyaleti’nde Müslümanları hedef alan bir saldırı planladıkları şüphesiyle üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin militan bir grubun üyesi olduğu tahmin ediliyor.

15 Ekim 2016 15:03

ABD Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kansas Eyaleti'nde Müslümanları hedef alan bir saldırı engellendi. Bakanlık'tan cuma akşamı yapılan açıklamada, üç kişinin bir cami ile Somalili Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir binaya bombalı saldırı planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'de iç istihbarat ve güvenlikten sorumlu FBI'ın yaklaşık 8 ay süren soruşturmasının ardından yaşı 47 ile 49 arasında olan zanlıların "Haçlılar” (The Crusaders) adlı örgüte mensup oldukları tespit edildi.

Bombalı araçla saldırı planı

Adalet Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, söz konusu şüpheliler Kansas'ın batısındaki Garden City kasabasında yaklaşık 120 Somalili mültecinin yaşadığı bir bina ile bir camiye yönelik saldırı planladı. Binanın dört köşesinde bomba yüklü araçların patlatılması hedefleniyordu.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Haçlılar adlı örgütün toplantısına katılan bir muhbir, FBI'ya saldırı planları konusunda bilgi verdi. Muhbir ayrıca saldırı planlayan kişilerin, patlayıcı maddelerin yanı sıra silah ve mühimmat edindiğini anlattı. Bakanlık'tan verilen bilgilere göre, bu kişilerden biri kimliğini gizleyen bir FBI çalışanı ile buluşarak, bomba yapımı konusunda bilgi aldı. Saldırının ABD'de başkanlık seçimlerinden bir gün sonra 9 Kasım'da planlandığı kaydedildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, zanlıların nöbetçi hakim karşısına çıkartıldığını, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası alabilecekleri belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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