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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de milyonlarca kişi tahliye ediliyor

Irma Kasırgası hızla ABD'ye doğru ilerlerken, Florida'da 5 milyon 600 bin kişiye yaşadıkları bölgeyi acilen tahliye etmeleri talimatı verildi.

09 Eylül 2017 14:10

Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, ABD'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Kasırga şu ana kadar en az 24 kişinin ölümüne neden oldu.

Florida Valisi Rick Scott cuma gecesi yaptığı açıklamada "Zaman daralıyor. Eğer tahliye edilmesi gereken bölgede yaşıyorsanız acilen bölgeden ayrılmanız gerekiyor. Bu eyaletimizin daha önce hiç yaşamadığı korkunç bir kasırga" şeklinde konuştu.

Florida Acil Durum Yönetimi Merkezi'nin verdiği bilgilere göre tahliye emri verilen bölgede yaklaşık 5 milyon 600 bin kişi yaşıyor. Ancak oluşan yoğun trafik ve yaşanan benzin sıkıntısı nedeniyle vatandaşların bölgeyi terk etmesinin planlandığı kadar kolay olmayacağı kaydediliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin verdiği bilgilere göre Karayipler'de geçtiği adaları yerle bir eden Irma Kasırgası Küba'da karaya ulaştı. Akşam saatlerinden itibaren hızı saatte 260 kilometreye varan kasırga nedeniyle Küba kıyılarında dev dalgalar meydana geldi. Ülkenin doğusundaki Guantanamo ve Holguin'de seller yaşanırken, yıkımın büyüklüğüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Küba devlet televizyonunun verdiği bilgilere göre kasırganın merkezi Küba'nın kuzeydoğu kıyısının 350 kilometre doğusundan geçmesine rağmen kıyıya vuran dalgaların yüksekliği 6 metreye ulaştı. Küba makamları yaklaşık 1 milyon vatandaşın bölgeden tahliye edildiğini duyurdu. Uzmanlar Küba'nın kasırgayı görece hafif atlatacağını tahmin ediyor.

Uzmanlar ABD'ye yaklaşırken yeniden en tehlikeli seviye olan kategori 5'e ulaşan kasırganın "aşırı tehlikeli" olduğu ve büyük hasara neden olacağı konusunda uyarıyor. Kasırganın cumartesi gecesi Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/Reuters/BW/SÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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