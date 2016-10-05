ABD’de Matthew Kasırgası alarmı

Matthew Kasırgası şiddetini artırarak ilerliyor. Perşembe akşamı başta Florida eyaleti olmak üzere ABD'nin güneydoğu kıyılarına ulaşması beklenen kasırga için ABD'de hazırlıklar son hızla devam ediyor. Florida, Güney Carolina ve Georgia ile Kuzey Carolina eyaletlerinin bir kısmında olağanüstü hal ilan edildi.

Güney Carolina eyalet hükümeti, yaklaşan Matthew Kasırgası nedeniyle salı günü bölgede bir milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi talimatını verdi. Eyalet Valisi Nikki Haley, sahillerde yaşayan tüm halka, çarşamba günü öğle saatlerine kadar deniz kıyısından en az 160 kilometre uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Obama, çarşamba günü Florida’ya seçim kampanyası çerçevesinde yapacağı ziyareti iptal etti.

Hızı saatte 230 kilometreye ulaşan kasırganın bölgenin yaklaşık 10 yıldır maruz kaldığı en ağır kasırga olduğu belirtiyor.

Kasırga Haiti ve Küba'yı vurdu

Matthew Kasırgası nedeniyle Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Küba’da ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga saatte 220 kilometreden de fazla bir hızla salı günü Küba’nın doğu kıyılarını vurdu. Dalga boyunun dört metreyi bulduğu kıyı bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle ağaçlar devrildi, sel baskınları yaşandı.

Kasırganın yaklaşması üzerine Küba’da büyük önlemler alınmıştı. Küba hükümeti, kıyı bölgelerindeki yaşayan yaklaşık 1 milyon 300 milyon kişiyi güvenli bölgelere taşımıştı.

Matthew Kasırgası, Küba’dan önce Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nin bir kısmını vurdu. Haiti'de birçok cadde sel suları ve devrilen ağaçlar altında kaldı. Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’sı güneye bağlayan en önemli köprülerden biri yıkıldı.

Kasırga birçok ev ve tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. İlk belirlemelere göre kasırga Haiti’de 4 ve Dominik Cumhuriyeti’nde de 4 kişinin ölümüne yol açtı. Bölgede yaklaşık 20 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin verilerine göre kasırga Perşembe günü Bahamalar ve ardından da ABD’nin güney doğu kıyılarını vuracak.

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Reuters/dpa/BD/HS