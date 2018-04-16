ABD'de Mart'ta aylık perakende satışlar aylık yüzde 0.6, yıllık yüzde 4.5 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan (DHA) – ABD ekonomisinde Mart ayında perakende satışlar aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 4.5 arttı.

ABD Nüfus İdaresi Census’tan yapılan açıklamaya göre ABD’de perakende ve gıda hizmetleri satışları Mart 2018’de bir önceki aya yüzde 0.6 artışla 494.6 milyar dolara yükseldi.

Perakende ve gıda hizmet satışları bir yıl öncesine göre ise yüzde 4.5 arttı. Yıl başından bu yana Ocak-Mart döneminde satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 arttığı belirtildi. Ocak’tan Şubat’a perakende satışlardaki yüzde 1.0’lik düşüş ise revize edilmedi.

Census tarafından yapılan açıklamada Şubat 2018 perakende satışları ise yüzde 0.1 aşağı yönlü revize edilerek 491.8 milyar dolar olarak değiştirildi.