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BBC Türkçe

ABD'de mahkeme Zarrab'ın avukatlarını 'araştıracak'

Mahkeme, Reza Zarrab'ın savunma ekibine aldığı eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski Adalet Bakanı Michael Mukasey'in davadaki olası rolüne ilişkin inceleme başlattıklarını, bu ayın sonunda yeni bir duruşma yapılacağını açıkladı.

05 Nisan 2017 02:37

ABD'de bir mahkeme, tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın savunma ekibine aldığı iki yeni avukatın davadaki olası rolüne ilişkin inceleme başlatma kararı aldı.

Savcılık, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski Adalet Bakanı Michael Mukasey'in Zarrab'ın savunma ekibine alınmasına 'menfaat çatışması' gerekçesiyle itiraz etmişti.

Reuters'ın haberine göre, New York'ta Salı günü yapılan duruşmada Yargıç Richard Berman savcılığın itirazı sonrası inceleme başlatılması ve bu ayın sonunda yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi.

Zarrab'ın diğer avukatlarından Benjamin Brafman duruşmada söz alarak, Guiliani ve Mukasey'in Zarrab'ın davası için mahkemeye çıkmayacağını, bu avukatların sadece davaya ilişkin "diplomatik çözüm" arayışında olduklarını ifade etti.

Reuters'ın haberinde, iki avukatın 24 Şubat'ta "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geldikleri" bildirildi.

Guiliani ve Mukasey'in, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın olduğu belirtiliyor.

Trump 12 Mart'ta, Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'yı görevden almıştı.

Zarrab'ın avukatı Brafman, Türkiye ziyareti öncesinde Giuliani'nin dönemin başsavcısı Bharara'ya seyahat öncesinde bilgi verdiğini söyledi. Brafman, kimsenin iki avukatın davadaki rolünü "saklamaya çalışmadığını" belirtti.

Brafman, "Açıkça konuşmak gerekirse bu, hükümeti ilgilendirmez" dedi.

Yargıç Berman da Brafman'a, görülecek duruşmanın "şüphesiz olarak mahkemeyi ilgilendirdiği" yanıtını verdi.

Manhattan Savcısı Joon Kim, eyalet yargıcına gönderdiği dilekçede, Zarrab'ın çıkarları için kullandığı iddia edilen en az 8 bankanın, Giuliani ve Mukasey'in bağlı bulunduğu hukuk bürolarının geçmiş ya da şu anki müvekkilleri olduğunu belirtmişti

Zarrab'ın yeni avukatlarıyla ilişkilerinin yeni bir celsede görülmesi gerektiği bildiren savcı, avukatların menfaat çatışmasına neden olabileceğini savunarak, davadan azledilmelerini istemişti.

Zarrab'ın "istediği kişiyle görüşme hakkı" olduğunu belirten Brafman ise, duruşmada Zarrab'ın "zaten Amerika'daki avukatların yarısıyla" konuştuğu esprisini yaptı. Zarrab'ın büyük hukuk şirketlerinden en az 12 avukatı olduğu biliniyor.

Davanın "politik" niteliğine ilişkin tartışmalar sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce Zarrab'ın tutuklanmasının "siyasi" olduğu eleştirisini yapmıştı.

İddianamede Reza Zarrab, Muhammad Zarrab, Camelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh adlı dört zanlı ile işbirlikçilerinin, 2010-2015 arasında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek, Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

19 Mart 2016'da ABD'deki Miami Havalimanı'nda gözaltına alınan Zarrab, 21 Mart'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Zarrab'ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 21 Ağustos'ta görülecek.

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