T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de lisede silahlı saldırı: (4)

17 ÖLÜ, 14 YARALI Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 14 Şubat (DHA) - ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı

15 Şubat 2018 05:35

17 ÖLÜ, 14 YARALI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 14 Şubat (DHA) - ABD\'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi\'nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Ölenlerinin çoğunun öğrenci olduğu kaydedildi.
Ayrıca, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltın alınan saldırganın ise 19 yaşındaki Nicolaz Cruz olduğu belirlendi. Saldırganın terör estirdiği okuldan mezun olduğu bildirildi. Cruz\'un saldırıyı neden yaptığı ise henüz netlik kazanmadı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YARALI Nafiz ALBAYRAKNEW YORKDHAABD FloridaParklandMarjory Stoneman Douglas LisesiAyrıcaNicolaz CruzSaldırganınCruzFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24