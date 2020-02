ABD'de lisede silahlı saldırı: 17 kişi öldü (7)

(Grafik eklendi, ayrıntılarla güncellendi)

Nafiz Albayrak / New York, 15 Şubat (DHA) - ABD\'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde Marjory Stoneman Douglas Lisesi\'nde meydana gelen 17 kişi yaşamını yitirdiği ve 14 kişinin de yaralandığı saldırı şimdiye kadar ABD tarihinde gerçekleşen en büyük silahlı saldırılardan biri oldu.

2017’de 58 kişinin hayatını kaybettiği Las Vegas silahlı saldırısının ilk sırada yer aldığı listede Parkland kentindeki saldırı 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ABD tarihinin en fazla can kaybı yaşanan 10 silahlı saldırı arasında sekizinci oldu.

Polis, Parkland kentinde bir lisede meydana gelen saldırıda ölenlerinin çoğunun öğrenci olduğunu açıkladı.

Ayrıca, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınan saldırganın ise 19 yaşındaki Nicolaz Cruz olduğu belirlendi. Lise son sınıftayken disiplin cezası aldığı için okuldan atılan Nicolas Cruz, okul öğrencileri arasında silah meraklısı olarak biliniyor.

Polise bilgi veren eski sınıf arkadaşları, Cruz\'un sürekli onlara bir zarar vereceğini söylediğini ve zaman zaman okula silah getirdiğini söylediler.

Görgü tanıklarının anlattığına göre, saldrırgan okul binasının içine girmeden önce ateş etmeye basladı ve içeriye girince yangın alarmını çalıştırdı. Silah seslerin duyunca sınıflarda bekleyen öğretmen ve öğrenciler, yangın alarmıyla birlikte kaçmak için koridorlara çıkınca, kendisini kaçmaya çalışanların arasına gizleyen saldırgan, çevresine kurşun yağdırdı. Panik halinde kaçışanların arasında okuldan çıkmayı başaran saldırgan, okuldan yaklaşık iki kilometre uzaklıkta yakalanıp gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 12 kişiyi okulun içinde öldüren Nicolas Cruz, dışarıya çıktığında okulun bahçesinde iki kişiyi, kaçarken sokakta bir başkasını öldürdü ve iki kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis saldırganın AR-15 model bir yarı otomatik silah kullandığını ve yanında her birinde 30 mermi olan çok sayıda şarjör bulunduğunu açıkladı.

ABD’de, 2018 yılına girildiğinden bu yana geçen 6 haftalık süre içinde okulda yaşanan 18’inci silahlı saldırı olayı olarak kayıtlara geçti. (Grafik)