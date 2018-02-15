T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de lisede silahlı saldırı: 17 kişi öldü (7)

(Grafik eklendi, ayrıntılarla güncellendi) Nafiz Albayrak / New York, 15 Şubat (DHA) - ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen 17 kişi yaşamını yitirdiği ve 14 kişinin de yaralandığı saldırı şimd

15 Şubat 2018 13:09

(Grafik eklendi, ayrıntılarla güncellendi)
Nafiz Albayrak / New York, 15 Şubat (DHA) - ABD\'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde Marjory Stoneman Douglas Lisesi\'nde meydana gelen 17 kişi yaşamını yitirdiği ve 14 kişinin de yaralandığı saldırı şimdiye kadar ABD tarihinde gerçekleşen en büyük silahlı saldırılardan biri oldu.
2017’de 58 kişinin hayatını kaybettiği Las Vegas silahlı saldırısının ilk sırada yer aldığı listede Parkland kentindeki saldırı 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ABD tarihinin en fazla can kaybı yaşanan 10 silahlı saldırı arasında sekizinci oldu.
Polis, Parkland kentinde bir lisede meydana gelen saldırıda ölenlerinin çoğunun öğrenci olduğunu açıkladı.
Ayrıca, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınan saldırganın ise 19 yaşındaki Nicolaz Cruz olduğu belirlendi. Lise son sınıftayken disiplin cezası aldığı için okuldan atılan Nicolas Cruz, okul öğrencileri arasında silah meraklısı olarak biliniyor.
Polise bilgi veren eski sınıf arkadaşları, Cruz\'un sürekli onlara bir zarar vereceğini söylediğini ve zaman zaman okula silah getirdiğini söylediler.
Görgü tanıklarının anlattığına göre, saldrırgan okul binasının içine girmeden önce ateş etmeye basladı ve içeriye girince yangın alarmını çalıştırdı. Silah seslerin duyunca sınıflarda bekleyen öğretmen ve öğrenciler, yangın alarmıyla birlikte kaçmak için koridorlara çıkınca, kendisini kaçmaya çalışanların arasına gizleyen saldırgan, çevresine kurşun yağdırdı. Panik halinde kaçışanların arasında okuldan çıkmayı başaran saldırgan, okuldan yaklaşık iki kilometre uzaklıkta yakalanıp gözaltına alındı.
Polisten yapılan açıklamaya göre; 12 kişiyi okulun içinde öldüren Nicolas Cruz, dışarıya çıktığında okulun bahçesinde iki kişiyi, kaçarken sokakta bir başkasını öldürdü ve iki kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Polis saldırganın AR-15 model bir yarı otomatik silah kullandığını ve yanında her birinde 30 mermi olan çok sayıda şarjör bulunduğunu açıkladı.
ABD’de, 2018 yılına girildiğinden bu yana geçen 6 haftalık süre içinde okulda yaşanan 18’inci silahlı saldırı olayı olarak kayıtlara geçti. (Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GrafikAlbayrakNew YorkDHAABD FloridaParklandMarjory Stoneman Douglas LisesiABDLas VegasPolis ParklandAyrıcaNicolaz CruzLiseNicolas CruzPoliseCruzGörgüSilahPanikPolistenPolisAR15ABDde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24