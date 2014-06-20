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Sağlık

ABD'de laboratuvarda şarbon paniği

Şimdiye kadar kimsenin hastalık belirtisi göstermediği belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı

20 Haziran 2014 12:45

ABD'de Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezleri'nde görevli 75 çalışanın şarbon bakterisine maruz kalmış olabilecekleri ve önlem olarak tedavi görmeye başladıkları bildirildi.

Sağlık Dairesi yetkilileri olayın, Atlanta'da hafta sonunda çok sıkı biyokoruma önlemleri altında olan bir laboratuvarda, araştırmacıların kurallara uymaması ve şarbon bakterisinin etkisizleştirilmemesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Şimdiye kadar kimsenin hastalık belirtisi göstermediği belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanı Dr. Paul Meechan, "Bunun olmaması gerekirdi. Şimdi sorunla ilgileniyoruz ve çalışanlarımızı riske atmayacağız" dedi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, şimdiye kadar olayın bir saldırıdan kaynaklanmış olabileceğine ilişkin bir işaret görülmediğini açıkladı.

Olayın laboratuvarda şarbon örnekleri hazırlanırken meydana geldiği belirtiliyor.

Bu bakteriler, mikrobun çevresel örneklerde tespitine ilişkin yeni yöntemlerle ilgili araştırmalar için başka laboratuvarlara gönderilecekti.

Ancak laboratuvarda, bakterilerin etkisizleştirilmesine dair prosedürlere tam olarak uyulmadığı, diğer görevlilerin bakterilerin etkisizleştirildiğini düşünerek koruyucu takmadıkları belirtiliyor.

Şarbona maruz kalanlarda, deride yaralar, mide bulantısı, kusma, ateş belirtileri görülüyor. Hastalık tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor.

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