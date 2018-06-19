ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerine sayılı günler kaldı. Yurt dışında yaşayan seçmenler için oy kullanımı geçen günlerde gerçekleşti. ABD'nin başkenti Washington'da kullanılan oylar, sandıkların önceki gün kapanmasının ardından kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, pazar akşamı sona eren oy verme işleminin ardından sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oyların bugün Ankara'dan gelen kuryeler eşliğinde gönderildiğini ifade etti. Kılıç, "Oy kullanma süreci huzurlu ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Vatandaşlarımız demokratik haklarını sorunsuzca kullandılar. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.

AKP Washington Temsilcisi Orhan Vatansever de sorunsuz geçen oy kullanma süreci dolayısıyla Büyükelçi Kılıç'a ve görevlilere teşekkür etti. Vatansever, "Çok çalıştık. ABD genelinde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurarak vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ettik. Bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

CHP temsilcisi: Toplam oy kullanımında artış olacak

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan da 9 gün boyunca sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Başta Sayın Büyükelçimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oldukça güzel bir seçim süreci yaşadık. Birçok kişi tatilde olduğu için gümrük oylarında bir artış var. Toplam oy kullanımı geçen yıla göre artmış olacak. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra ilgili seçim görevlileri ve parti temsilcilerinin gözetimi altında araca yüklenen paketler, Dulles Uluslararası Havalimanından yerel saatle 23.00'te kalkacak tarifeli Türk Hava Yolları (THY) uçağına götürüldü.

Oylar ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, oradan da Ankara'ya Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ulaştırılacak.