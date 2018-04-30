ABD'de kişisel gelirler Mart'ta yüzde 0.3 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – ABD’de kişisel gelirler Mart ayında yüzde 0.3 artışla 47.8 milyar dolar yükseldi. Harcanabilir kişisel gelirler aynı dönemde yüzde 0.3 artışla 39.8 milyar dolar yükseldi. Kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0.4 artışla 61.7 milyar dolar arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre reel harcanabilir gelirler ise Mart’ta yüzde 0.2 artarken, reel kişisel tüketim harcamaları yüzde 0.4 arttı. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi yüzde 0.1’in altında bir oranda düştü. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu PCE endeksi ise yüzde 0.2 arttı.