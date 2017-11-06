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Dünya

ABD'de kilisede silahlı saldırı: 27 ölü

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,  5 Kasım (DHA) - ABD'nin Texas eyaletinde bir kilisede Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi

06 Kasım 2017 02:04

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,  5 Kasım (DHA) - ABD\'nin Texas eyaletinde bir kilisede Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemele göre 27 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü.

San Antonio\'nun 30 kilometre doğusunda yer alan Sutherland Springs\'te First Baptist kilisesine giren bir kişi, pazar ayini sırasında kalabalığın üzerine ateş açtı. Can pazarının yaşandığı saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Kiliseye operasyon düzenleyen Amerikan polisi, saldırganı vurarak öldürdü. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü 


 
 

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