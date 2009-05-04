ABD’de kesinleşmiş vaka sayısı 222’ye yükseldi

ABD'de, "domuz gribi" olarak da bilinen H1N1 virüsüyle ilgili doğrulanmış olay sayısı 245'e yükseldi.



Sağlık yetkilileri, geçen Cumartesi günü 21 eyalette 160 vaka olarak açıklanan sonuçların, dün sabah saatlerinde 30 eyalette 226 vakaya, daha sonra da 35 eyalette 245 vakaya yükseldiğini belirterek, bu ani artışın virüsün yayılma hızını göstermediğini, bazı eyaletlerdeki sorumlu laboratuvarlardaki sonuçların gecikmeli olarak alınmasından kaynaklandığını açıkladı.



Bir kaç gün içinde ülkedeki kesinleşmiş vaka sayısındaki artışta yine küçük sıçramalar olabileceğini belirten yetkililer, ayrıca bu sonuçların virüsün oldukça fazla yayıldığını gösterdiğini kaydetti.



Virüsün neredeyse tüm ülke geneline yayıldığına dikkati çeken yetkililer, bundan herkesin etkilendiği sonucunu çıkarmamak gerektiğini de dile getirdi.



Meksika'da ise kesinleşmiş H1N1 vakası 568'e, virüsten kaynaklanan ölümlerin sayısı ise 22'ye yükseldi.



Son verilere göre dünya genelindeki domuz gribi vakası 1.000'e ulaşırken, Meksika 568 vakayla ilk sırada, ABD ise 245 vakayla ikinci sırada bulunuyor.



Diğer ülkeler ve kesinleşmiş vaka sayıları ise Kanada'da 101, İspanya'da 40, İngiltere'de 18, Almanya'da 8, Yeni Zelenda'da 4, İsrail, İtalya, Güney Kore ve Fransa'da 2'şer, Avusturya, Danimarka, Hollanda, Hong Kong, İrlanda, İsviçre, Kolombiya, Kosta Rika'da 1'er vaka olarak sıralanıyor.

