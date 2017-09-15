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Dünya

ABD'de kaza geçiren 3 Türk kızı öldü

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 15 Eylül (DHA) - ABD'nin Lousiana eyaletine bağlı Jefferson Davis Parish Kasabası yakınlarında trafik kazası geçiren 3 Türk genç kız öldü, 1 kişi de yaralandı

15 Eylül 2017 07:17

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 15 Eylül (DHA) - ABD\'nin Lousiana eyaletine bağlı Jefferson Davis Parish Kasabası yakınlarında trafik kazası geçiren 3 Türk genç kız öldü, 1 kişi de yaralandı. Tuğbanur Karakaş\'ın kullandığı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle şeritten çıkarak karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Araç hurdaya dönerken, Tuğbanur Karataş (21) ile birlikte araçtaki Özge Nur Mollaahmetoğlu (22) ve Didem Deniz\'in de (21) hayatını kaybettikleri açıklandı. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Fatih Turhan ise hastaneye kaldırıldı. 
Polis, kazanın, Tuğbanur Karakaş\'ın kullandığı otomobilin I-10 karayolunda şerit dışına çıkarak karşı yönden gelen bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Kazada yaralanan 56 yaşındaki kamyonet sürücüsü Paul Albert de hastaneye kaldırıldı. Kazada can veren 3 Türk kızının \'Çalış ve Gez\' (Work and Travel) programı kapsamında burada bulundukları ve Texas eyaletine bağlı Austin kentinden yola çıktıkları belirtildi.
 

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