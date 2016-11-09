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Yaşam

ABD'de kaybolan 4 Türk'ten iyi haber

ABD'de avlanmaya çıkan 4 Türk'ten 2 günden uzun süredir haber alınamıyordu

09 Kasım 2016 13:58

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde pazar sabahı avlanmak üzere dağlık araziye çıkan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan ABD vatandaşı dört Türk bulundu. Barış Kavukçu, Berkay Sürmeli, İsa Emre Elvermez ve İlkay Zaman, 72 saatin ardından ormanlık arazide bulunarak sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Erdal Kaplanseren'in Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, ABD’de Pazar sabahından beri kendilerinden haber alınamayan ABD vatandaşı dört Türk, Türkiye saati ile bu sabah 06:00 sularında ormanlık arazide helikopterlerin termal kamerası ile bulundu. Pazar sabahından beri kayıp durumda olan dört genç için başlarda polisin ve arama kurtarma birimlerinin yeterli ilgiyi göstermemesi üzerine Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temasları sonuç getirdi ve Türkiye saatiyle gece yarısı arama çalışmaları hızlandırıldı.

Sabah erken saatlerde de kayıp Türkler, dağlık alandaki ormanda bulundu. Sağlık durumları yerinde olan Barış Kavukçu, Berkay Sürmeli, İsa Emre Elvermez ve İlkay Zaman sağlık kontrollerinin ardından evlerine bırakılacak. Türkiye’de tanınmış bir teknoloji yazarı olan İlkay Zaman, Twitter’dan “Kurtulduk, hepimizin sağlığı yerinde. Yardımı olan herkese teşekkürler.” şeklinde paylaşımda bulundu.

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