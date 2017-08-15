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Yaşam

ABD'de 'Kara Ölüm' uyarısı: Herkes gerekeni yapsın

Arizonalı sağlık yetkilileri, ülkedeki pirelerde veba mikrobu olduğunun tespit edilmesinin ardından halkı uyardı

15 Ağustos 2017 19:24

ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyindeki Navajo ve Coconino yetkilileri, ülkedeki pirelerin veba taşıdığını doğruladı.

Sputnik’in ABC News'ten aktardığı habere göre, pire ısırığı yoluyla insanlara ve hayvanlara yayılabilen veba virüsüyle ilgili olarak Navajo Sağlık Departmanı halka yönelik bir uyarı yayınladı: "Navajo Eyaleti Sağlık Departmanı, pirelerin, kemirgenlerin, tavşanların ve hayvanlar üzerinde yaşayan parazitlerin taşıyabileceği bu ciddi hastalığa maruz kalma riskini azalmak için herkesi gereken önlemleri alması yolunda uyarıyor. (…) Hastalık, pire ısırması yoluyla ya da enfekte hayvanla doğrudan muhatap olma sonucunda insanlara ve hayvanlara geçebimektedir."

Veba ya da diğer adıyla 'Kara Ölüm', 1347-1353 yılları arasında Orta Asya'dan yayılarak tüm dünyada 75 ila 100 milyon arasında insanın ölümüne neden olmuştu.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre. ABD'de 1900 ve 2012 yılları arasında kaydedilmiş 1.006 veba vakası bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre ise dünya çapında 2010-2015 yılları arasında bildirilmiş 3248 veba vakası bulunuyor.

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