ABD'de kar fırtınası hayatı felç etti

ABD'nin doğu yakası son yılların en etkili kar fırtınasının etkisi altında. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio New York'ta üç kişinin öldüğünü açıkladı. Fırtına yüzünden North Carolina'da altı, Virginia ve Kentucky'de dört, Arkansas ve Maryland'de iki ve Tennessee 'de dört kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer kar fırtınasından toplam 85 milyon insanın etkilendiğini açıkladı. Meteoroloji Dairesi, fırtınanın hayati tehlike taşıdığını açıklayarak, maddi zarara da yol açabileceği uyarısında bulundu. Frtınanın 925 bin euro maddi zarara yolaçması bekleniyor.

Aralık ayında hava sıcaklığının 22 dereceye çıktığı New York'ta kar kalınlığı bugün 60 cm'ye ulaştı. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Belediye vatandaşlara evden çıkmama tavsiyesinde bulundu. Ardından araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Sadece kurtarma ekipleri, polis ve itfaiyenin trafiğe çıkmasına izin veriliyor. New York'ta metro seferleri devam ederken, otobüs sefereri iptal edildi. New York Belediye Başkanı de Blasio, ülke tarihinin en kötü kar fırtınasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kar fırtınasından etkilenen başkent Washington DC'de ise metro seferleri pazartesi gününe kadar durduruldu. Kentte her gün ortalama 700 bin kişi metro seferlerini kullanıyor. Washington DC'de 1922 yılındaki fırtınada kaydedilen aşırı kar yağışı rekorunun bu fırtına ile kırılabileceği beklentisi hâkim. Okullar cuma günü tatil edildi. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser vatandaşlara, "Dışarıda olmak için bir neden yok. Evde kalın" çağrısı yaptı.

Fırtına yüzünden 4 bin 400 uçuş iptal edildi. New York, Philadelphia, Washington ve Baltimore'da havalimanları uçuşa tamamen kapatıldı. Çok sayıda sürücü kar yüzünden yollarda kaldı, 200 bin kişinin ise elektrik kesintisinden etkilendiği tahmin ediliyor.

Güneydeki Arkansas, Tennessee, Kentucky, North Carolina, Batı Virginia ve Virginia da karlar altında. North Carolina Valisi Pat McCrory, çok sayıda kaza olduğunu söyledi. Kentucky'de otobanların buzlanması yüzünden 56 km. uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Kar fırtınasına Amerikan medyasında İngilizce kar (snow) ve hayali Japon canavarı Godzilla kelimelerinden oluşturulan ''Snowzilla'' adı takıldı.