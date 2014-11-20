ABD'de kar fırtınası can almaya devam ediyor

ABD'nin kuzeybatısını etkisi altına alan kar fırtınası büyük bir kaosa yol açarken, New York eyaletinde yedi kişi hayatını kaybetti.

Buffalo bölgesinde kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı söyleniyor. Bölgeye daha fazla kar yağışı düşmesi bekleniyor.

Kar fırtınası nedeniyle bir kişi araba kazasında ölürken, bir kişi aracında mahsur kalarak, beş kişi de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Aralarında Florida ve Hawaii'nin de bulunduğu 50 Amerikan eyaletinde birden sıcaklıklar sıfırın altına indi.

Evlerinde ve araçlarında mahsur kalanlar olduğu belirtilirken, şiddetli rüzgar ve buzlanan yollar nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. Ülkenin bazı kesimlerinde de okullar tatil edildi.

New York eyaletindeki bir otobanda 100'den fazla aracın mahsur kaldığı belirtiliyor.

New York Valisi Andrew Cuomo 100'den fazla ulusal muhafızın yolların temizlenmesi ve terk edilmiş araçların kaldırılması çalışmalarına yardım için görevlendirildiğini söyledi.

Vali Cuomo "Bu tarihi bir olay. Bu kar fırtınası tüm rekorları kıracak" dedi.

Meteoroloji uzmanları bazı yerlerin bir günde kalınlığı iki metreye yakın kar yağışı aldığını bildirdi.

ABD genelinde kötü hava koşulları nedeniyle geçen Cumartesi'den bu yana 20 dolayında kişi öldü.