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New York beyaza büründü; 7 kişi hayatını kaybetti

20 Kasım 2014 12:46

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ABD'nin kuzeybatısını etkisi altına alan kar fırtınası büyük bir kaosa yol açtı.

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New York'ta, fırtına sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti.

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Birçok kişinin ev ve araçlarından çıkamadığı fırtınada, New York eyaletindeki bir otobanda 100'den fazla aracın mahsur kaldığı belirtiliyor.

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Aralarında Florida ve Hawaii'nin de bulunduğu 50 Amerikan eyaletinde birden sıcaklıklar sıfırın altına indi.

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Meteoroloji uzmanlarına göre, bazı yerler bir günde kalınlığı iki metreye yakın kar yağışı alıyor.

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ABD genelinde, kötü hava koşulları nedeniyle 15 Kasım'dan bu yana 20 dolayında kişi öldü.

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(Fotoğraflar: Boston Globe)

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@JoanTubau

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@weatherchannel

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@canadogreg

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