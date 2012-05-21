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Dünya

ABD’de kalan son özgür toprak: Slab City

Halkın ev yerine karavanda yaşamayı tercih ettiği şehirde kadın nüfusu yok denecek kadar az

21 Mayıs 2012 23:57

Kalifornia’da terk edilmiş bir askeri üste yaşayanlar ülkenin “yasasız” olan tek şehrini kurdu. Aralarında uyuşturucu bağımlıları ve işsizlerin olduğu topluluğun yaşamı belgesele konu oldu.

 
 
 
Aralarında şehir yaşamına ayak uyduramayan işsizlerin, madde bağımlılarının ve göçmenlerin bulunduğu 2000 kişi ABD’nin Kalifornia eyaletinin dışında eski bir askeri üste yaşamını sürdürüyor.
 
Yasaların olmadığı bu tuhaf şehir belgesele konu oldu.
 
Şehrin sakinleri kapitalizmin zorladığı yaşam şekillerinden kaçarak buraya yerleştiklerini söylüyor. Onlara göre burası Amerika’nın kalan son özgür toprağı.
 
Şehir sakinlerinden biri TV muhabirine konuşarak zehirli yılan koleksiyonu yaptığını söyledi.
 
 
2. Dünya Savaşı sırasında askeri üs olarak kullanılan bölgeye zamanında beton dökülmüş. Şehre de bundan esinlenerek "Slab City" (Beton Şehir) ismi verilmiş.

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