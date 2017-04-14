ABD'de kadın sünnetiyle suçlanan doktor ömür boyu hapis yatabilir

ABD'de Michigan eyaletinin Detroit kentinde bir kadın doktor, 6-12 yaş arasındaki kız çocuklarını sünnet etmekle suçlandı.

Jumana Nagarwala adlı doktor suçlu bulunursa müebbet hapis cezasına çarptırılabilir.

Nagarwala ise suçlamaları reddediyor.

Davanın ABD'de daha önce bir benzeri olmadığı düşünülüyor.

ABD'de kadın sünneti, 1996 yılından beri yasadışı.

Savcılara göre, Doktor Jumana Nagarwala "en korunmasız kurbanlar üzerinde vahşi ve korkunç eylemlerde bulundu". Sünnet ettiği kişilere de bundan kimseye bahsetmemelerini söyledi.

Michigan dışında başka eyaletlerden de Nagarwala'ya kadın sünneti için gelen hastalar olduğu belirtildi.

ABD'li yetkililer 2012'de, ülkede sünnet edilen ya da sünnet riski altındaki kızların ve kadınların sayısının 500 binden fazla olduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise dünyanın dört bir yanında kadın sünnetinin farklı türlerine maruz kalanların sayısının 200 milyona yakın olduğunu duyurmuştu.

BM'ye göre bu vakaların yarısı Mısır, Etiyopya ve Endonezya'da görülüyor.