ABD'de istihbarata kısıtlama



ABD Temsilciler Meclisi, "USA Freedom Act" olarak adlandırılan yasa tasarısını ele aldı. NSA'nın ülke içindeki kitlesel teknik takip faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarı, Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili vekillerin büyük çoğunluğun oylarıyla kabul edildi. Oylamada 338 evet oyuna karşılık 88 hayır oyu verildi. Yasanın yürürlüğe girmesi için Senato'dan da geçmesi gerekiyor.

Yasayla NSA'nın ülke içindeki telefon, e-posta, internet ve diğer iletişim kanallarında toplu dinleme ve kayıt altına alma faaliyetlerine son veriliyor.

NSA'nın yasa yürürlüğe girdikten sonra terör tehdidi durumunda her ilgili kişi için dinleme emri çıkartması ve servis sağlayıcı ya da telefon operatörlerine izinle doğrudan başvurması gerekecek. NSA'nın ABD dışındaki kitlesel teknik takip faaliyetleri ise devam edecek.