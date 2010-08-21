ABD’de İslam fobisi mi var?

T24

Kongre’ye girdiler



Camiler tartışılıyor



ABD’nin New York kentinde 11 Eylül saldırılarının yaşandığı yere 200 metre mesafede bir İslami kültür merkezinin açılması projesinin ülkede kriz yaratmasının ardından Amerikalıların İslam’a bakış açısı mercek altına alındı. Dünya Ticaret Merkezi’nin 11 Eylül 2001’de uğradığı terörist saldırıdan beri ülkede İslam ilk kez bu kadar hararetle tartışılıyor. Dünya Ticaret Merkezi kalıntılarının tam üzerine bir cami inşa edileceği yönündeki spekülasyonların ardından siyasetçilerden sıradan halka kadar herkesin İslam karşıtı açıklamalarda bulunmasını takiben TIME dergisi de, “Amerika İslamofob mu?” sorusunu sordu.Dergi, Amerika’nın farklı bölgelerinde Müslümanlarla görüştükten ve özel bir anket yaptıktan sonra ABD’deki İslamofobinin, Fransa ve Belçika gibi peçeyi yasaklayacak kadar ileri giden ülkelere göre çok daha hafif olduğuna karar verdi. Anketler de, Müslümanların ABD’de, Batı dünyasında başka hiçbir ülkede olmadığı kadar kendilerini iyi hissettiğini gösteriyor. Amerikan Kongresi’nde iki Müslüman üye var, bu yıl ilk kez bir Müslüman Miss Amerika seçildi, ülkenin ilk Müslüman üniversitesi ise, gelecek ay kapılarını açıyor.Ancak TIME’a göre, sıradan Amerikalılar arasında durum farklı: Bugün ABD’de Müslüman olmak sadece okulda ve sınıfta değil ibadethaneden çıkarken ya da sokak ortasında dininizle ilgili sert yakıştırmalar dinlemek, ülkenin bazı en önemli politik ve dini liderlerinin İslamı sürekli terör ve şiddetle bağdaştırmasına şahit olmak anlamına geliyor. Temsilciler Meclisi’nin eski başkanının Müslümanları Nazilerle karşılaştırdığı konuşmalar hâlâ hatırlanıyor.Ülkede yalnızca bu yıl altı cami projesi konusunda hararetli tartışmalar yaşandı. Gerginliğin genellikle cami projeleri yüzünden çıkması ise doğal. 2001’de ülkede 1200 camii varken, bugün 1900 adet var. Elbette bunların çoğu camiden ziyade küçük mescitler... Ancak bu, insanların cami karşıtı gösterilere Müslümanların sevmediğini bildikleri için köpek getirmesini ya da Florida’nın bir kentinde Kuran yakma protestosunun düzenlenmesini engellemiyor. Obama yönetimine din konusunda danışmanlık yapan Eboo Patel, “Müslümanların asla gerçek bir Amerikalı olamayacağı yönünde bir izlenim var” yorumunu yapıyor.“İslamofobi” deyimi 1997’de Runnymede Trust isimli İngiliz kuruluşu tarafından Batı’da artan Müslüman karşıtlığını anlatmak için icat edildi.