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Dünya
Deutsche Welle

ABD’de işkence raporuna hükümet engeli

ABD yönetiminin Senato’ya, Bush döneminde CIA’in kullandığı işkence yöntemlerine ilişkin raporun yayınlanmaması uyarısında bulunduğu iddia edildi.

07 Aralık 2014 17:31


ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Bernadette Meehan, Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, raporu kamuoyu ile paylaşmak isteyen Senatör Dianne Feinstein'ı bizzat arayarak, raporun yayınlanmaması konusunda uyardığını söyledi. Kerry'nin, raporun Ortadoğu'da yeni bir şiddet dalgasına yol açabileceği ve Amerikalı esirlerin hayatını tehlikeye atabileceği uyarısında bulunduğu öne sürülüyor.

Meehan, Başkan Obama'nın ise raporun kısa versiyonunun hızlı bir şekilde yayınlanmasını hala desteklediğini dile getirdi. New York Times gazetesine göre, Senato ile hükümet, raporun hangi bölümlerinin gizli kalması gerektiğine ilişkin olarak uzun süre tartıştı.

500 sayfalık bölüm

Başkanlığını Senatör Dianne Feinstein'ın yaptığı, Senato'nun İstihbarat Komisyonu, uzun süren tartışmalar sonrasında, nisan ayında raporun yayınlanmasına karar vermişti. Buna göre, bin 300 sayfalık “The Torture Report” adlı raporun, 500 sayfasının kamuoyu ile paylaşılması öngörülmüştü. Rapor, Amerikan Sivil Haklar Birliği (ACLU) tarafından hazırlandı.

Raporda, CIA'in, George W. Bush dönemindeki, dünya genelinde eleştirilen işkence yöntemleri ele alınıyor. Özellikle ‘Waterboarding' adı verilen ve sorgulanan kişide boğulma hissi yaratan yöntem büyük tartışma yaratmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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