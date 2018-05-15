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Ekonomi

ABD'de iş stokları Mart'ta aylık değişmedi, yıllık yüzde 3.8 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - ABD’de üretim ve ticaret stokları Mart’ta değişmedi ve 1 trilyon 929

15 Mayıs 2018 20:34

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - ABD’de üretim ve ticaret stokları Mart’ta değişmedi ve 1 trilyon 929.6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat iş stokları ise revize edildi ve yüzde 0.6 artışla 1 trilyon 928.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

ABD Nüfus Sayım Bürosu (Census) tarafından yapılan açıklamada Mart ayı stoklarının Şubat ayına göre değişmediği, bir yıl öncesine göre ise yüzde 3.8 arttığı belirtildi. 

Ticari satışlar ve üretim sevkiyatlarının toplam değeri ise Mart’ta Şubat’a göre yüzde 0.5 artarken, bir yıl öncesine göre yüzde 6.4 arttı. 

Stok/satış oranı Mart sonu veriler temel alınarak hesaplandığında 1.34 oldu. Mart 2017’de bu oran 1.38’di. 

Konuya ilişkin bir sonraki rapor 14 Haziran’da yayınlanacak. 
 

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