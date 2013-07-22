ABD'de ırkçılık karşıtı gösteriler durulmuyor

ABD’nin çok sayıda şehrinde, polis muhbiri George Zimmerman tarafından öldürülen Trayvon Martin’i anma gösterileri devam ediyor.

Bianet'te yer alan habere göre, gösteriler cumartesi öğlen saatlerinde devlet binaları çevresinde, George Zimmerman’ın mahkeme tarafından aklanması üzerine gelen protestolardan günler sonra ve Başkan Obama’nın “35 yıl önce olsa Trayvon Martin ben de olabilirdim” açıklamasından saatler sonra başladı.

Geniş çaplı eylemlerde hava sıcaklığı 26-32 dereceyi buldu. Dallas’ta 25 gösterici sıcaklık yüzünden hastanelik oldu. Atlanta’da da fırtına gösterilere mani oldu, akşam yapılacak eylemlerden biri iptal edildi.

Trayvon Martin’in babası Tracy Martin, Miami’de Adalet Sarayı’nın çevresinde toplanan insanlara seslendi: “Trayvon’u tabutunda yatarken gördüğümde enerjimi en küçük zerresine kadar onun için adalet aramaya ant içtim. Ölene kadar Trayvon için mücadeleye devam edeceğim. Sadece Trayvon için değil, sizin çocuklarınız için de mücadele edeceğim.”

New York’taki gösterilerde ise insanlar sıcaktan korunmak için şemsiyeler kullandılar. Binlerce kişilik kalabalık, “Hepimiz Trayvon Martin’iz” diye bağırdı. Din insanı Al Sharpton ise Martin’in ölümünün daha geniş hareketlere sebep olması gerektiğini söyledi. Sharpton, Zimmerman hakkında bir soruşturma açılması ve Florida’nın aşırı geniş meşru müdafaa haklarına karşı savaşılması gerektiğini söyledi, “Son Cumartesi ağladık, ama bu Cumartesi toplu yürüyüş yapalım” diye konuştu.

New York’taki gösterilere katılan Trayvon Martin’in annesi Sybrina Fulton topluluğa seslendi: “Trayvon bir çocuktu, ve bu bazen karmaşa içinde unutuluyor. Sanki mahkeme odasında otururken söz ettikleri başka bir adamdı. Ancak değildi, Trayvon bir çocuktu. Tabii ki canımız acıyor ve tabii ki şok olduk. Ancak bunlar sadece kollarımızı sıvayıp mücadeleye devam etmemiz gerektiği anlamına gelir.”

Zimmerman "şüpheli siyahları" hep şikayet etmiş

Polis muhbiri George Zimmerman savunmasında 26 Şubat 2012’de Trayvon Martin’in kendisini yere atarak yumruklayıp kafasını defalarca kaldırıma çarptıktan sonra gence ateş ettiğini söyledi. Altı kadından oluşan jüri Zimmerman’ın ölüm korkusuyla Martin’e ateş ettiğine karar kıldı ve Zimmerman’ı adam öldürmeden suçlu bulmadı.

George Zimmerman son yıllarda Florida polisini hırsızlıklar, kırılan camlar ve karışıklıklar yüzünden 46 kere aramıştı. Savcılar mahkemede Zimmerman’ın Sanford’daki “şüpheli siyahlar” hakkındaki aramalarının jürilere dinletilmesini istedi. Polise yaptığı 26 Şubat 2012’deki aramasında da Zimmerman, süpermarketten ziyaret ettiği bir eve doğru yürürken öldüreceği Martin için de yine “şüpheli siyah” ifadesini kullanmıştı.

Eyalet savcısı John Guy ise, “George Zimmerman Trayvon Martin’i öldürmek zorunda olduğu için öldürmedi. Onu tüm sebeplerin en kötüsü yüzünden, öldürmeyi istediği için öldürdü.” dedi.