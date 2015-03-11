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Dünya

ABD'de ırkçı video okuldan attırdı

ABD'de, Oklahoma Üniversitesi Kardeşlik Kulubü üyelerine ait ırkçı videonun ortaya çıkmasının tartışmaları devam ediyor

11 Mart 2015 09:31

ABD'de beyazların çoğunlukta olduğu Oklahoma Üniversitesi'ndeki ırkçı videonun ortaya çıkmasının ardından üniversitedeki Sigma Alpha Epsilon kardeşlik kulubü üyesi 2 öğrenci okuldan atıldı.

Oklahoma Üniversitesi Rektörü David Boren olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, okuldaki SAE'nin üniversite ile olan bağının daimi bir şekilde kesildiğini ve iki öğrencinin okuldan atıldığını bildirdi.

Okulun ırkçılığa karşı nasıl davranılacağı konusunda bütün ülkeye örnek olacağını belirten Boren "Milletimizin her yerde ırkçılığa karşı sıfır hoşgörüsü olmalıdır" ifadesini kullandı.

Boren açıklamasında ayrıca adli yetkililerin öğrencilerin ırk ayrımcılığını yasaklayan Yurttaşlık Hakları'nın 6. Başlığı'nı ihlal edip etmediklerini araştırdığı bilgisini verdi.

 

Üyelikler askıya alındı

 

ABD genelinde 15 binden fazla öğrenci üyesi bulunan SAE'nin ulusal merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise "uygunsuz video"nun ortaya çıkmasından sonra üniversitedeki Kappa bölümünün kapatıldığı ve olaya karışan öğrencilerin üyeliklerinin askıya alındığı duyuruldu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Josh Earnest de üniversitenin ırkçı yorumları benimsememek yönündeki çabalarının "uygun adım" olduğu açıklamasında bulundu.

Olaya ülke genelinden tepkiler devam ederken, okuldaki öğrenciler olayı protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye, okulun futbol takımı da antrenman yapmak yerine gösteriye katılarak protestoya destek verdi.

 

‘Hiçbir zaman bir zenci sae olmayacak’

 

Sözkonusu ortaya çıkan 9 saniyelik video görüntülerinde "Hiçbir zaman zenci bir SAE olmayacak. Hiçbir zaman zenci bir SAE olmayacak. Onu bir ağaca asabilirsin ama o hiçbir zaman benimle olmayacak. Hiçbir zaman bir zenci SAE olmayacak" şeklindeki ırkçı ifadeler yer almıştı.

30 bin öğrencinin eğitim gördüğü Oklahoma Üniversitesi'nde öğrencilerin 3'te 2'sine yakını beyaz Amerikalılardan, yüzde 5'i siyahilerden ve geri kalanının da azınlıklardan oluştuğu bildirildi.

Olayın, 1965 yılında Alabama'nın Selma kentinde tarihe 'Kanlı Pazar' olarak geçen siyahilerin oy kullanma hakkı için gerçekleştirdiği protesto yürüyüşünde polis şiddetine maruz kalmalarının 50'nci yıldönümü anısına ABD Başkanı Obama ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle aynı tarihlere denk gelmesi dikkat çekti.

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