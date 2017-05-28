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Dünya

ABD’de ırkçı cinayet

ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde biri başörtülü diğeri siyahi iki kadına trende hakaret eden bir kişi, kendisine engel olmak isteyen üç kişiyi bıçakladı

28 Mayıs 2017 01:34

ABD’nin Oregon eyaleti Portland kentinde bir trende  biri başörtülü diğeri siyahi iki kadına hakaret eden Jeremy Christian adlı bir  kişi, kendisine engel olmaya çalışan üç kişiye bıçakla saldırdı. Olayda iki  kişinin öldüğü bildirildi. 

Yerel medyaya göre dün Hollywood Transit Center civarında yaşanan  olayda, Christian, biri başörtülü diğeri siyahi iki kadına hakaret ederek, vergi  ödemediklerini, trenden inmelerini ve ülkeyi terk etmelerini istedi. Christian, kadınlara bağırarak, Müslümanlardan nefret ettiğini ve  onların cani olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, zanlının kendisine engel olmaya çalışan 3 kişiye bıçakla saldırdığını belirtti. Saldırıya uğrayanlardan birinin olay yerinde, diğerinin de hastanede  hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi.

 

6 ayrı suçtan yargılanacak

 

Portland Polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların polis  gelmeden olay yerinden ayrıldığını ve cinayetlerin nefret suçundan  kaynaklandığını belitti.

Christian’ın tutuklandığı bildirilen açıklamada, zanlının iki cinayet,  iki nefret suçu, bir adam yaralama ve bir suç aleti taşıma olmak üzere altı ayrı suçtan yargılanacağı kaydedildi.

 

Bilinen bir ırkçıydı

 

Jeremy Christian'ın 29 Nisan’da Portland’ın Montaville Park’ında aşırı  sağcıların organize ettiği ifade özgürlüğü yürüyüşüne beyzbol sopası ile geldiği  ve solcu göstericilere bununla saldırmaya kalkıştığı belirtildi.

Facebook hesaplarında da Yahudi ve Müslüman karşıtı mesajlar paylaşan  zanlının ABD Başkanı Donald Trump’ın sıkı bir destekçisi olduğu tespit edildi.

 

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