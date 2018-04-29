ABD'de IQ tartışması: Hangi başkan daha zekiydi?

Trump, dün açıklamalar yaparken IQ'sunun ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan daha yüksek olduğunu iddia etti.

Bu aslında yeni bir şey değil. 2013 yılında Trump Twitter'da paylaştığı bir mesajında IQ'sunun Barack Obama ve George W Bush'tan "çok daha yüksek" olduğunu savunmuştu.

IQ'sunun komedyen Jon Stewart'tan da yüksek olduğunu söyledi. Bütün bunlara rağmen Trump IQ'sunu hiç açıklamadı. Peki biz bunu tahmin edebilir miyiz?

Türkçe, Zeka Katsayısı anlamına gelen Intelligence Quotient yani IQ, bir zeka testini çözdükten sonra birine verilen puan demek. En eski yüksek IQ topluluğu Mensa, 200'den fazla zeka testinin bulunduğunu ve bazılarının bir saat sürdüğünü, bazılarının ise zaman kısıtlması olmadan yapıldığını ifade ediyor.

ABD'deki Mensa topluluğunun psikoloğu Dr. Frank Lawlis testlerinde uzamsal, sayısal ve sözel yeteneklerin ölçüldüğünü söyledi. Uzamsal sorular şekil ve ölçüler, sayısal sorular matematikle ve sözel sorular ise sözcüklerle ilgili. Örneğin bir sözcüğün diğerine nasıl benzediği gibi.

Mensa, en yüksek puanı alan yüzde 2'lik grubu kapsıyor. Bu da kabaca 130 IQ puanına denk geliyor.

Virginia Üniversitesi başkan çalışmaları direktörü Dr. Barbara A. Perry "Başkanların IQ'lerinin sıralandığı bir listeye hiç denk gelmedim. Ama üniversitelerinde Phi Beta Kappa dereceleri alan pek çok başkan bulunuyor" dedi. Phi Beta Kappa derecesi fen ve beşeri bilimlerde çok başarılı öğrencilere veriliyor.

ABD'nin 44 başkanından 17'sinin Phi Beta Kappa derecesi bulunuyor. Bill Clinton, George H.W. Bush ve Jimmy Carter bunlardan bazıları.

Dr. Perry bazı başkanların hak etmedikleri üne sahip olduklarını da söylüyor. Perry "Gerald Ford sakar olarak biliniyordu çünkü kamu önündeyken ayağı takılırdı. Oysa Ford, Michigan ve Yale üniversitelerine gitti. Üstelik yıldız bir futbol oyuncusuydu" dedi.

Dr. Perry'e göre bu Warren Harding olabilir. Perry "Gazetecilik eğitimi almıştı" diyor ve "bazı en iyi arkadaşlarım gazeteci" diye ekliyor gülerek.

Perry "Yani demek istediğim Harvard ya da Yale üniversitelerine gitmemişti. Ya da anayasa mahkemesine girecek kadar çok parlak bir avukat değildi" diyor.

Dr. Perry "Eğer Trump IQ puanını açıklarsa-bu sadece benim hissim- insanların beklediğinden daha yüksek çıkabilir. Trump'ı sevmeyen insanlar onunla ilgili ne kadar aptal ne kadar ahmak sdyor. Ama iddiaya girerim tahmin ettiğimizden daha yüksektir" dedi.

Princeton Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörlerinden Fred I. Greenstein başkanların performanslarıyla ilgili altı farklı nitelikten söz ediyor. Bunlar, kamu iletişimi, organizasyonel kapasite, siyasi yetenek, vizyon, bilişsel tarz ve duygusal zeka.

Dr. Perry "Trump duygusal zekada, bilişsel tarzda, vizyon ve organizasyonel kapasiteside çok düşük puan alıyor. Ama başkanlığı kazanmak için kamu iletişimi ve siyasi yetenekte harikaydı" dedi.

Perry ayrıca Trump'ın ticari kariyerine de dikkat çekiyor; "Başarılı olmak için belli bir zekası olduğu açık. Ayrıca Wharton ve Pensilvanya Üniversitelerinden de dereceleri var" diyor.

Mensa'dan Dr. Lawlis Trump'ın IQ'sunun düşük ya da yüksek olmasının her şeyi açıklamadığını söylüyor.

Lawlis "Einstein gibi bir dahi olarak görülen birinin IQ testinde başarılı olacağını sanmıyorum. Çünkü o kutunun dışında düşünen biri. Büyük olasılıkla bir soruya bir düzine yanıt verirdi" dedi.

Her şekilde bu tartışma yakında son bulabilir. Mensa hem Trump hem de Tillerson'a IQ testi yapmayı önerdi.