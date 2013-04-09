ABD’de, insansız hava araçlarına tepki artıyor

ABD’de, insansız hava araçlarına (İHA) karşı çıkanlar artıyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin açıkladığı bilgiler sonrası Amerikan halkının yüzde 28’inin insansız hava araçları operasyonlarına karşı çıktığını, destek oranının ise yüzde 62’ye ulaştığını yazmıştık.

Aralık ayında, savaş karşıtı koalisyonlar, nisan ayı boyunca sürecek eylem çağrısında bulundular. 4 Nisan’da San Diego’da başlayan eylemler ses getirdi. Eylemler sonrası İHA’ya desteğin azalacağı öngörülüyor.

Washington yönetiminin zamanla daha sık başvurduğu İHA’ya toplumdan yükselen tepkilerin giderek artacağı ve 4 Nisan’da San Diego’da başlayan eylemlerin ülke ve dünya geneline yayılacağı düşünülüyor.

San Diego, İHA üretiminde “ulusal başkent” sayılıyor. İHA’nın üretiminin çoğu San Diego merkezli Northrop Grumman ve General Atomics adlı şirketlerde yapılıyor. ABD’nin 7 binden fazla değişik özelliklerde İHA’sı olduğunu belirtelim.

Şirket yöneticilerinin evleri ile Harbor Drive üzerinde USS Midway Müzesi önünde başlayan bir dizi protesto şehire yayıldı. Balboa Park’taki yürüyüşte yer aldım. Aktivistler ülkenin savaş ve gizli politikalarına karşı halkı uyardı. San Diego’lular bu silahın ne denli tehlikeli olduğuna dair bilgilendirildi. Aktivistler ve birçok savaş karşıtı kuruluş ülke çapında farkındalık yaratmak için seslerini yükseltti.

Sivil hak ve özgürlükler üzerinde tecavüz aleti olarak nitelendirilen insansız hava araçlarının bir an evvel yasaklanması isteniyor.

Göstericiler Afganistan, Pakistan, Yemen ve Somali’de insansız hava araçlarının kullanımı için imza veren Başkan Barack Obama’ya tepkililer. Bu silahların, bu bölgelerde neden olduğu ölümlerin boyutunun bilinmediğinin altını çizelim.